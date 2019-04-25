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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший вице-президент США Джо Байден намерен участвовать в выборах 2020 года

CA-NEWS (CA) -  76-летний Джо Байден, бывший вице-президент США, объявил о намерении участвовать в президентских выборах.

«Основополагающие ценности этого государства, наше положение в мире, наша демократия, все, что сделало Америку Америкой, стоит на кону. Поэтому сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента США»,— сообщил он. Байден подчеркнул, что не может оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит.

Для 76-летнего Джо Байдена предстоящая президентская кампания станет уже третьей по счету: бывший сенатор выдвигал свою кандидатуру на высший пост в стране в 1988 и 2008 годах. 11 лет назад он был вынужден выйти из гонки после того, как на кокусах в штате Айова его поддержал ровно 1% избирателей. Тем не менее сейчас, согласно последним опросам, именно Байден является единоличным лидером в списке демократов, передает "Ъ".

По данным Федеральной избирательной комиссии США, число официально зарегистрированных кандидатов на высший пост в стране уже почти подобралось к 500. К 20 января такие документы подал 471 кандидат. В этом списке — 143 демократа, 64 республиканца, 18 либертарианцев и 10 кандидатов от Партии зеленых. Остальные являются независимыми кандидатами или сторонниками других партий.

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