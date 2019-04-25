Суд Душанбе вынес приговор смертнику, готовившему теракт в здании МВД

CA-NEWS (TJ) - Суд Душанбе вынес приговор в виде лишения свободы на 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, жителю Фархорского района Орзу Сайдалиеву по обвинениям в терроризме и подготовке преступления, сообщает 25 апреля Авеста.

По сообщению пресс-центра столичного суда, в апреле 2018 года, будучи в трудовой миграции в Казахстане, О.Сайдалиев через социальные сети вступил в контакт с членами террористической организации «Исламское государство» (запрещена в Таджикистане).

В августе того же года он возвратился в Таджикистан, а в сентябре начал общаться посредством интернета с гражданином Тоджиддином Назаровым, известным членом «ИГ» по кличке «Абу Усама Нораки» и другими активистами ИГ.

В декабре 2018 года Орзу Сайдалиев получил приказ совершить теракт в здании МВД Таджикистана в Душанбе – расстрелять милиционеров из автомата Калашникова и закидать здание гранатами, а самому стать шахидом (смертником).

С этой целью в середине декабря О.Сайдалиев приехал в Душанбе, где снял квартиру. Затем он должен был получить автомат Калашникова и несколько ручных гранат, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.