В Пекине проходит церемония открытия форума «Один пояс – один путь»

CA-NEWS (CA) - Инициатива "Один пояс - один путь" не является закрытым клубом, Пекин приветствует участие всех желающих стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь", сообщает РИА Новости.

Председатель КНР подчеркнул, что инициатива направлена на постоянное расширение практического сотрудничества и коммуникации, на то, чтобы совместно бороться с рисками и вызовами, а также на достижение общего развития.

Как передает ТАСС, Си Цзиньпин заявил, что правительство Китая не будет понижать курс жэньминьби (официальное название юаня) для обогащения за счет других стран.

"Китай не будет прибегать к практике разорения соседей путем девальвации юаня", - указал он. "Наша страна продолжит оптимизировать механизм формирования обменного курса юаня для придания рынку решающей роли при распределении ресурсов. Курс юаня будет поддерживаться на в целом стабильном, сбалансированном и адаптивном уровне", - резюмировал глава государства.

Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступивший после Си Цзиньпина.

Второй форум "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 25-27 апреля, в нем принимают участие 37 лидеров государств и правительств.