В Казахстане назначен заместитель генерального прокурора

CA-NEWS (KZ) - 25 апреля распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заместителем генерального прокурора РК назначен Дембаев Булат Бекназарович, передает Акорда.

Ранее Булат Бекназарович работал начальником 10-го департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам генеральной прокуратуры РК.

С 14 февраля работал прокурором столицы Казахстана.

Лукин Андрей Иванович освобожден от должности заместителя генерального прокурора РК.