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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане назначен заместитель генерального прокурора

CA-NEWS (KZ) -  25 апреля распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заместителем генерального прокурора РК назначен Дембаев Булат Бекназарович, передает Акорда.

Ранее Булат Бекназарович работал начальником 10-го департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам генеральной прокуратуры РК.

С 14 февраля работал прокурором столицы Казахстана.

Лукин Андрей Иванович освобожден от должности заместителя генерального прокурора РК.

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