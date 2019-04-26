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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев в рамках форума «Один пояс – один путь» предложил Евросоюзу присоединиться к интеграции с ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) -  Если бы Европейский союз присоединился к интеграции с ЕАЭС и китайской инициативе нового Шелкового пути, в Евразии была глобальная интеграция, выгодная для всех. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает РИА Новости.

"Сейчас президент России Владимир Владимирович Путин говорил о сопряжении ЕАЭС с планом Шелкового пути. Это сопряжение очень важно. В перспективе, если бы Европейский союз присоединился бы к "Одному поясу, одному пути" и ЕАЭС, то это была бы глобальная интеграция на Евразийском большом субконтиненте, выгодная для всех", - сказал Назарбаев, который прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь".

Он отметил, что инициатива Шелкового пути на деле опровергает многие теории краха глобализации и жесткого регионализма.

"Мне глубоко импонирует, что через строительство "Одного пояса, одного пути" председатель КНР Си Цзинпьин призывает совместное построение единой судьбы человечества", - добавил Назарбаев.

Концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

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