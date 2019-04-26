РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минобразования Туркменистана пояснило ситуацию с иностранными дипломами

CA-NEWS (TM) -  24 апреля министерство образования Туркменистана опубликовало пояснения к перечню иностранных университетов, дипломы которых будут признаваться. Как сообщается, положение о признании иностранных дипломов основано на решении президента Гурбангулы Бердымухамедова «Об утверждении порядка признания в Туркменистане свидетельств о высшем и средне-специальном образовании, выданных в иностранных государствах» от 16 марта 2019, передает Азатлык.

Согласно новому положению, опубликованному министерством образования, дипломы, выданные ВУЗами в странах СНГ и иностранных государствах, будут приниматься в Туркменистане. Но для этого необходимо, чтобы эти университеты входили в рейтинги передовых университетов мира и специальности, по которым выданы дипломы, должны быть включены в государственные классификаторы Туркменистана.

Кроме того, обучение должно быть очным, а для ВУЗов СНГ срок обучения должен быть равен сроку обучения по тем же специальностям в Туркменистане. Срок обучения в других странах должен быть равен сроку, утверждённому UNESCO.

Список передовых университетов будет основан на рейтингах, публикуемых на официальных сайтах агентств «AcademicRanking of World Universities», «QS World University Rankings» и «The Times Higher Education World University Rankings» и регулярно обновляться.

Новый порядок распространяется на студентов, поступивших на учёбу после 16 марта 2019 года.

В перечне документов, необходимых для подтверждения иностранных дипломов, указаны заявление, перевод диплома, выданного ВУЗом стран СНГ, перевод нотариально заверенной копии диплома, выданного в других странах, табель оценок, свидетельство об аккредитации университета. Для того, чтобы диплом иностранного ВУЗа был признан в Туркменистане, также необходимо пройти через государственный экзамен.

Согласно спискам, в перечне официально признанных в стране иностранных вузов, есть университеты России, Китая, Индии, Турции, Казахстана, по одному вузу Грузии и Белоруссии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Нур-Султане начались переговоры по Сирии
  • В Таджикистане установили стоимость «Хаджа-2019»
  • Выдвинут еще один кандидат в президенты Казахстана от партии «Ауыл»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×