Минобразования Туркменистана пояснило ситуацию с иностранными дипломами

CA-NEWS (TM) - 24 апреля министерство образования Туркменистана опубликовало пояснения к перечню иностранных университетов, дипломы которых будут признаваться. Как сообщается, положение о признании иностранных дипломов основано на решении президента Гурбангулы Бердымухамедова «Об утверждении порядка признания в Туркменистане свидетельств о высшем и средне-специальном образовании, выданных в иностранных государствах» от 16 марта 2019, передает Азатлык.

Согласно новому положению, опубликованному министерством образования, дипломы, выданные ВУЗами в странах СНГ и иностранных государствах, будут приниматься в Туркменистане. Но для этого необходимо, чтобы эти университеты входили в рейтинги передовых университетов мира и специальности, по которым выданы дипломы, должны быть включены в государственные классификаторы Туркменистана.

Кроме того, обучение должно быть очным, а для ВУЗов СНГ срок обучения должен быть равен сроку обучения по тем же специальностям в Туркменистане. Срок обучения в других странах должен быть равен сроку, утверждённому UNESCO.

Список передовых университетов будет основан на рейтингах, публикуемых на официальных сайтах агентств «AcademicRanking of World Universities», «QS World University Rankings» и «The Times Higher Education World University Rankings» и регулярно обновляться.

Новый порядок распространяется на студентов, поступивших на учёбу после 16 марта 2019 года.

В перечне документов, необходимых для подтверждения иностранных дипломов, указаны заявление, перевод диплома, выданного ВУЗом стран СНГ, перевод нотариально заверенной копии диплома, выданного в других странах, табель оценок, свидетельство об аккредитации университета. Для того, чтобы диплом иностранного ВУЗа был признан в Туркменистане, также необходимо пройти через государственный экзамен.

Согласно спискам, в перечне официально признанных в стране иностранных вузов, есть университеты России, Китая, Индии, Турции, Казахстана, по одному вузу Грузии и Белоруссии.