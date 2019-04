250 погибших. Кто они, жертвы взрывов на Шри-Ланке? - BBC

CA-NEWS (CA) - Жители Шри-Ланки до сих пор потрясены серией взрывов. Смертники привели в действие взрывные устройства в нескольких церквях и отелях страны, сообщает BBC.

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали около 250 человек, а не 359, как считалось ранее. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. В министерстве пояснили, что тела некоторых погибших при атаках были сильно изувечены, поэтому в некоторых случаях одну жертву принимали за две. Это и стало причиной расхождений в подсчетах.

Большинство жертв взрывов - ланкийцы, но среди погибших есть и иностранцы. По последним данным, погибли 38 иностранцев. Это граждане Великобритании, Индии, Нидерландов, Дании, Швейцарии, Испании, США, Австралии и Турции.

Почти сразу после взрывов на Шри-Ланке власти заблокировали все соцсети в стране в попытке не допустить распространение дезинформации. Отчасти поэтому информация о погибших поступает довольно медленно.

Вот что на данный момент известно о жертвах нападений:

Известная шеф-повар Шанта Майяданн и ее дочь

Одной из первых погибших, чье имя было установлено почти сразу, оказалась известная на Шри-Ланке шеф-повар Шанта Майяданн.

Ее дочь Нисанга незадолго до взрыва опубликовала в соцсетях фотографию семьи за завтраком в отеле Shangri-La.

Позже один из членов семьи подтвердил в "Фейсбуке", что обе они погибли.

Семья из Негомбо

A beautiful family lost in the violence of Easter Sunday. Rangana Fernando, his wife Danadiri, 6 yr old daughter Biola, 4 yr old daughter Leona and eleven month old son Seth, pictured here on Seth’s baptism. Today is their funeral. Unimaginable grief here in Negombo. #srilanka pic.twitter.com/I8UezkdA77

В результате нападения на церковь святого Себастьяна в Негомбо погибла целая семья - Рангана Фернандо, его жена Данадири и трое их детей.

Коллеги Данадири были потрясены произошедшим.

"На работе она была очень старательной и ответственной. Но, что важно, она была очень заботливой. Нам будет ее очень не хватать", - говорят коллеги Данадири.

Старшей дочери пары - Биоле (третья справа) было шесть лет, Леоне - четыре года, а младшему ребенку - Сету - всего 11 месяцев.

По данным ЮНИСЕФ, жертвами взрывов стали по меньшей мере 45 детей.

Четыре сотрудника отеля Cinnamon Grand

Жертвами нападений стали четыре сотрудника ресторана Taprobane в отеле Cinnamon Grand.

"В это утро было очень много людей. Это воскресенье, много посетителей приходят на завтрак... Они работали в ресторане, один из них выпекал блины", - рассказал представитель отеля.

Известно, что погибших звали Шанта, Санджевани, Ибрагим и Нистар.

Четыре сотрудника отеля Shangri-La

Руководство отеля Shangri-La в Коломбо подтвердило Би-би-си, что четыре сотрудника отеля получили смертельные ранения. Когда прогремел взрыв, все они находились на своих рабочих местах.

Больше никаких подробностей о погибших не сообщается.

Рамеш, спасший десятки жизней

Ланкиец Рамеш был в сионской церкви в городе Баттикалоа во время пасхальной службы, когда неизвестный с большим рюкзаком попытался войти в храм. Посетитель сказал, что в рюкзаке у него видеокамера и он хочет снять часть службы.

Однако Рамеш не пустил его внутрь храма, указав незнакомцу, что с большим рюкзаком нельзя заходить в переполненный храм. Вскоре после этого разговора Рамеша и незнакомца сработало взрывное устройство.

Рамеш погиб, но спас жизни десятков людей, находившихся в храме. В церкви была жена Рамеша и двое их детей, которые не пострадали.

Thread: The story of Ramesh, a hero of the #SriLankaAttacks.



Ramesh was at church in #Batticoloa when a stranger w a backpack tried to enter, saying he wanted to film the Easter service. Ramesh said he couldn’t enter w a large bag + forced him outside. pic.twitter.com/mFOkUZUaQK