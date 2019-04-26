250 погибших. Кто они, жертвы взрывов на Шри-Ланке? - BBC

CA-NEWS (CA) - Жители Шри-Ланки до сих пор потрясены серией взрывов. Смертники привели в действие взрывные устройства в нескольких церквях и отелях страны, сообщает BBC.

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали около 250 человек, а не 359, как считалось ранее. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. В министерстве пояснили, что тела некоторых погибших при атаках были сильно изувечены, поэтому в некоторых случаях одну жертву принимали за две. Это и стало причиной расхождений в подсчетах.

Большинство жертв взрывов - ланкийцы, но среди погибших есть и иностранцы. По последним данным, погибли 38 иностранцев. Это граждане Великобритании, Индии, Нидерландов, Дании, Швейцарии, Испании, США, Австралии и Турции.

Почти сразу после взрывов на Шри-Ланке власти заблокировали все соцсети в стране в попытке не допустить распространение дезинформации. Отчасти поэтому информация о погибших поступает довольно медленно.

Вот что на данный момент известно о жертвах нападений:

Известная шеф-повар Шанта Майяданн и ее дочь

Одной из первых погибших, чье имя было установлено почти сразу, оказалась известная на Шри-Ланке шеф-повар Шанта Майяданн.

Ее дочь Нисанга незадолго до взрыва опубликовала в соцсетях фотографию семьи за завтраком в отеле Shangri-La.

Позже один из членов семьи подтвердил в "Фейсбуке", что обе они погибли.

Семья из Негомбо

A beautiful family lost in the violence of Easter Sunday. Rangana Fernando, his wife Danadiri, 6 yr old daughter Biola, 4 yr old daughter Leona and eleven month old son Seth, pictured here on Seth’s baptism. Today is their funeral. Unimaginable grief here in Negombo. #srilanka pic.twitter.com/I8UezkdA77 — Yogita Limaye (@yogital) 23 апреля 2019 г.

В результате нападения на церковь святого Себастьяна в Негомбо погибла целая семья - Рангана Фернандо, его жена Данадири и трое их детей.

Коллеги Данадири были потрясены произошедшим.

"На работе она была очень старательной и ответственной. Но, что важно, она была очень заботливой. Нам будет ее очень не хватать", - говорят коллеги Данадири.

Старшей дочери пары - Биоле (третья справа) было шесть лет, Леоне - четыре года, а младшему ребенку - Сету - всего 11 месяцев.

По данным ЮНИСЕФ, жертвами взрывов стали по меньшей мере 45 детей.

Четыре сотрудника отеля Cinnamon Grand

Жертвами нападений стали четыре сотрудника ресторана Taprobane в отеле Cinnamon Grand.

"В это утро было очень много людей. Это воскресенье, много посетителей приходят на завтрак... Они работали в ресторане, один из них выпекал блины", - рассказал представитель отеля.

Известно, что погибших звали Шанта, Санджевани, Ибрагим и Нистар.

Четыре сотрудника отеля Shangri-La

Руководство отеля Shangri-La в Коломбо подтвердило Би-би-си, что четыре сотрудника отеля получили смертельные ранения. Когда прогремел взрыв, все они находились на своих рабочих местах.

Больше никаких подробностей о погибших не сообщается.

Рамеш, спасший десятки жизней

Ланкиец Рамеш был в сионской церкви в городе Баттикалоа во время пасхальной службы, когда неизвестный с большим рюкзаком попытался войти в храм. Посетитель сказал, что в рюкзаке у него видеокамера и он хочет снять часть службы.

Однако Рамеш не пустил его внутрь храма, указав незнакомцу, что с большим рюкзаком нельзя заходить в переполненный храм. Вскоре после этого разговора Рамеша и незнакомца сработало взрывное устройство.

Рамеш погиб, но спас жизни десятков людей, находившихся в храме. В церкви была жена Рамеша и двое их детей, которые не пострадали.

Thread: The story of Ramesh, a hero of the #SriLankaAttacks.



Ramesh was at church in #Batticoloa when a stranger w a backpack tried to enter, saying he wanted to film the Easter service. Ramesh said he couldn’t enter w a large bag + forced him outside. pic.twitter.com/mFOkUZUaQK — Rajini Vaidyanathan (@BBCRajiniV) 23 апреля 2019 г.

Мама и бабаушка

Мэри Джонсон со всей своей семьей пришла на мессу в храм Святого Антония в Коломбо, где прогремел один из взрывов.

Как пишет New York Times, ее страшая дочь Шарон Сильвия вместе со своим сыном пошли смотреть на аквариумных рыбок (аквариум находился в церкви). Несколько минут спустя прогремел взрыв. Мэри Джонсон погибла, ее дочь Шарон с сыном спаслись.

Брат и сестра

12-летний Шарон Сантхакумар и его 11-летняя сестра Сара стали жертвами взрыва в сионской церкви в Баттикалоа.

Их похоронили рядом друг с другом на следующий день после взрывов.

Рикша, его жена и теща

56-летний рикша Тайронн Гулдинг приехал на пасхальную мессу вместе со своей женой Гаяни Фернандо и тещей Мэри Сильвой.

Все трое стали жертвами взрыва в церкви Святого Себастьяна в Негомбо. Их знакомый говорит, что они стояли рядом со смертником.

По рассказам друзей погибшего, Тайронн работал авторикшей. Его жена не работала - она заботилась о своей пожилой матери и 18-летнем сыне.

Сын не поехал с родителями на утреннюю мессу, так как он был на праздничной службе в церкви ночью.

Водитель, который жил около церкви

28-летний Субрамани Кристофер, погибший в результате взрыва в церкви Святого Антония в Коломбо, работал водителем.

В столицу он приехал из южного городка Акуресса. В Коломбо он жил в маленькой квартирке около церкви и платил за нее 10 тыс. рупий в месяц (57 долларов).

Он не так давно женился, после свадьбы не прошло и года. В церковь на пасхальную службу он пришел с женой и новорожденным сыном. Его жена и сын остались живы, сам Субрамани погиб.

Мама Субрамани, узнав о взрыве в церкви, сразу же отправилась в Коломбо к сыну. Родственники говорили ей, что ее сын получил ранение в ногу и находится в больнице. Она узнала о смерти сына, когда приехала в Коломбо.

"Он был всей моей жизнью. Как правая рука. Я его так любила. И только я знаю, как он любил меня. Я не смогу вынести этого. Как я перенесу эту потерю?" - говорит Айеша Перера.

По словам соседей, жена Субрамани еще не знает о том, что ее муж погиб.

"Что мы скажем ей? Как мы можем сказать ей, что он погиб?" - говорят они.

Мама Субрамани также говорит, что не может смотреть своей невестке в глаза.

"Единственное, что меня немного успокаивает - это вера в то, что он сейчас с Христом. Я клянусь, что буду заботиться о его сыне. Еще до рождения внука сын просил меня позаботиться о ребенке, если с ним самим что-то произойдет. У него было столько планов, связанных с сыном, - даже еще до того, как он родился", - говорит мать погибшего.

Молодая семья из пяти человек

33-летний Беннингтон Джозеф и его жена Субраманиам Чандрика погибли в церкви Святого Антония. Их сыновья - 9-летний Бевон, 6-летний Кливон и 11-месячный Эйвон также стали жертвами взрыва. Младшему сыну 5 мая должен был исполниться год.

"Мы хотели отпраздновать его первый день рождения и в этот же день его покрестить", - говорит Беби Джозеф, отец Беннингтона.

Как рассказал отец погибшего, они жили в столичном районе Кохчайкад (где находится церковь святого Антония), но позже он со своей семьей переехал в другой район Коломбо.

"Но даже когда мы переехали, я продолжал ходить в ту же церковь. Сегодня в этом храме пролилась кровь моих детей", - говорит он.

Отец, две дочери и два племянника

35-летний Сампат с двумя своими дочерьми (8 и 10 лет) и двумя племянниками (6 и 10 лет) пришел на праздничную мессу в церковь Святого Себастьяна в Негомбо. Все пятеро погибли.

Кузен Сампата, Саджива Фернандо, который живет в Британии, сказал Би-би-си: "Я был потрясен, когда узнал о том, что произошло в Негомбо, моем родном городе. Это очень тихое место. Очень трудно поверить в то, что там могло произойти что-то подобное".

Дети миллиардера Андерса Холха Повлсена

Трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Холха Повлсена также погибли на Шри-Ланке, это подтвердили официальные представители бизнесмена.

Имена погибших детей не раскрываются. Один из детей бизнесмена незадолго до взрывов опубликовал в "Инстаграме" фотографию с геотегом Шри-Ланка.

46-летний Повлсен владеет сетью магазинов одежды Bestseller и является крупнейшим акционером и совладельцем британского интернет-магазина Asos.

Восемь граждан Британии





Великобритания подтвердила гибель восьми своих граждан. В числе погибших - три члена одной семьи.

Анита Николсон, ее 14-летний сын Алекс и 11-летняя дочь Аннабель погибли при взрыве в ресторане отеля Shangri-La.

Муж Аниты Николсон выжил. По его словам, его жена и дети всегда несли радость и свет, куда бы они ни приезжали.

Также жертвами нападения стали брат и сестра из Британии - 19-летний Дэниел и 15-летняя Амели Линси. Дэниел учился в университете, а Амели была школьницей. На Шри-Ланку они приехали на каникулы.

В числе других британцев, погибших при взрывах на Шри-Ланке, - бывший пожарный Билл Харроп и его жена Салли Брэдли.

Они жили в Австралии и приехали на Шри-Ланку в отпуск. По словам их друзей, они были очень близки друг другу по духу, их очень любили и уважали коллеги.

11 граждан Индии

При взрыве в отеле Shangri-La погибли 11 граждан Индии, семь из которых были членами политической партии "Джаната дал". Сообщается, что все они приехали на Шри-Ланку из индийского города Бангалор (штат Карнатака).

На Шри-Ланку они приехали на отдых после завершения выборов в Карнатаке, которые состоялись 18 апреля.

Главный министр правительства Карнатаки написал в "Твиттере", что некоторых погибших он знал лично и для него это тяжелая потеря.

В числе погибших - 58-летняя гражданка Индии Разина Хадер Куккады. Как сообщается, раньше она жила в южном штате Керала, а затем переехала в Дубай.

В Коломбо она приехала вместе с мужем, чтобы навестить своих родственников. Он улетел обратно в ОАЭ утром в воскресенье, а она должна была отправиться домой вечерним рейсом.

"Он улетел утром, а она как раз завтракала, когда раздался взрыв. Мы до сих пор не можем поверить в случившееся", - сказал Би-би-си деверь погибшей Усман Куккады.

Два инженера из Турции

Как сообщило турецкое информагентство Анадолу, жертвами взрывов стали двое граждан Турции - инженеры Сехран Селькук Наричи и Йигит Али Чавуш.

Судя по информации в "Фейсбуке", Сехран Селькук Наричи переехал в Коломбо два года назад, в марте 2017 года.

По словам отца погибшего Бабы Мехмета Наричи, его сын был инженером-энергетиком. Он работал над рядом проектов для американского посольства на Шри-Ланке.

"Он написал мне в приложении WhatsApp в пять утра, пожелав доброго утра. Это было последнее сообщение от него", - рассказал отец погибшего инженера.

Еще один погибший гражданин Турции, Йигит Али Чавуш, также был инженером.

"Он был талантлив. У него диплом с отличием Стамбульского технического университета, и он знал два языка", - рассказывает отец погибшего.

Пока нет точной информации о том, где они находились в момент взрыва.

Австралийка с дочерью





Гражданка Австралии Маник Суриааратчи и ее 10-летняя дочь Александрия погибли при взрыве в церкви Святого Себастьяна в Негомбо.

Маник Суриааратчи, ее муж Судеш Колонне и их дочь регулярно посещали воскресные службы. За считанные секунды до того, как раздался взрыв, муж Маник вышел из церкви.

"Я услышал громкий взыв... Увидел свою дочь лежащей на полу, попытался поднять ее, но она уже была мертва. А рядом лежала моя жена", - рассказал Судеш Колонне телеканалу Эй-би-си.

Семья переехала в Шри-Ланку из Мельбурна в 2014 году, у Маник Суриааратчи был бизнес в этой стране.

Внук политика из Бангладеш

Внук депутата парламента Бангладеш Шейха Фазлула Карима Селима 8-летний Зайан Чоудхури стал жертвой взрыва в отеле, где остановилась его семья.

Отец ребенка, как сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на помощника депутата, получил ранение.

Инженер из Португалии Руи Лукас

У Руи Лукаса и его жены был медовый месяц, который они решили провести на Шри-Ланке, пишут португальские газеты.

Они были женаты чуть больше недели. Руи Лукас погиб при взрыве в отеле Kingsbury Hotel, где они остановились с женой. Его супруга осталась жива.

По данным португальских газет, Лукасу было тридцать с небольшим.

Товарищи Лукаса говорят о погибшем как о прекрасном друге с огромным сердцем.

Гражданка Нидерландов Моник Аллен

Моник Аллен поехала на Шри-Ланку в отпуск с тремя сыновьями и мужем Льюисом. Семья остановилась в отеле Cinnamon Grand.

Когда раздался взрыв, Моник Аллен как раз завтракала вместе с одним из своих сыновей. Ее муж и двое других сыновей были еще в номере.

"Моя жена и мой сын сидели рядом, когда раздался взрыв. Сын потерял сознание на несколько минут, а когда очнулся увидел маму. У нее было большое ранение в голову, а рядом была огромная лужа крови", - рассказывает муж погибшей.

Льюис Аллен нашел своего сына среди раненых в больнице, а жену - в морге среди погибших.

"Они поднимали одно покрывало за другим. Я молился, чтобы под одним из них не было Моник. Но они подняли еще одно покрывало, и под ним была моя жена... Она была самой прекрасной женой и матерью", - говорит муж Моник.

Жертвами взрывов стали еще двое граждан Нидерландов - 48-летняя женщина и ее 12-летняя дочь. Как сообщается, у них было двойное гражданство. Данных о том, где именно они погибли, пока нет.

Каори Такахаси, мать двоих детей

39-летняя японка Каори Такахаси жила на Шри-Ланке с мужем и двумя детьми.

Она работала шеф-поваром. Когда прогремел взрыв, Каори вместе с семьей завтракала в одном из отелей, оказавшихся в числе целей террористов. Ее муж оказался среди четырех граждан Японии, раненых при нападении смертников.

Как пишет японская газета Asahi Shimbun, Каори Такахаси собиралась вернуться в Японию в мае.

Американец Дитер Ковальски

40-летний житель Денвера Дитер Ковальски приехал на Шри-Ланку по работе.

"Начинается веселье. Люблю такие командировки. 24 часа в самолете. Увидимся на Шри-Ланке", - написал он на своей странице в "Фейсбуке" в пятницу 19 апреля.

Дитер Ковальски работал старшим руководителем группы технического обслуживания в компании Pearson. Компания подтвердила, что Ковальски погиб вскоре после того, как заселился в отель Cinnamon Grand.

Коллеги погибшего отзываются о нем как об очень веселом человеке с большим сердцем.

"Мы сегодня потеряли брата", - написал в "Фейсбуке" брат погибшего Деррик Ковальски.

Госдепартамент США сообщил, что жертвами взрывов на Шри-Ланке стали по меньшей мере четыре американца.

Ученик начальной школы из Вашингтона

Киран Шафритц Зойса, ученик пятого класса престижной школы Sidwell Friends в Вашингтоне - еще один американец, ставший жертвой нападений.

Как пишет Washington Post, Киран был в годичном академическом отпуске.

"Киран любил учиться, любил своих друзей и очень хотел вернуться в школу Sidwell Friends в следующем учебном году", - говорится в заявлении школы.

Два сотрудника Saudi Arabian Airlines

Авиакомпания Saudi Arabian Airlines подтвердила информацию о гибели двух своих сотрудников.

Старший бортпроводник Ахмед Зайн Даффари и стюард Хани Отман погибли в результате взрывов на Шри-Ланке. Где они находились в момент взрыва, не сообщается.

Пара из Испании

Жертвами нападения смертников стала испанская пара из Галисии. 32-летняя Мария Гонзалес Виченте приехала навестить своего бойфренда - Альберто Чавеса, которому на момент гибели был 31 год.

Альберто Чавес работал в продуктовой компании в Индии и на выходные отправился на Шри-Ланку, остановившись в отеле Kingsbury в Коломбо.

Два гражданина Швейцарии

Представители властей Швейцарии заявили, что жертвами взрыва стали также два их соотечественника, у которых было двойное гражданство.

При этом власти Швейцарии не называют имен погибших и не сообщают об обстоятельствах гибели.

Один гражданин Китая

Посольство Китая заявляет, что среди жертв взрыва - один гражданин Китая. Также среди раненых - пять человек с паспортами КНР.