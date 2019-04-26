Глава МИД России Сергей Лавров в начале мая посетит Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров 2-3 мая посетит Узбекистан. В Ташкенте он встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Предполагается обзор хода реализации масштабных договоренностей, они были достигнуты по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Республику Узбекистан 18-19 октября 2018 года, а также обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", - проинформировала Захарова.

Кроме того, по словам дипломата, Лавров обсудит с руководством Узбекистана состояние и перспективы урегулирования в Афганистане.

Ожидается, что в мае премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Ташкент, а президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетит Москву с рабочим визитом к концу года.