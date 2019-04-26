В Японии объединились две оппозиционные партии

- Азия и мир, политика
- 10:27, 26 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - Две оппозиционные партии в Японии договорились о слиянии. Их руководители призывают другие партии последовать этому примеру, передает NHK.
Члены крупной оппозиционной "Демократической партии для народа" провели почти семичасовые переговоры за закрытыми дверями до раннего утра в пятницу, 26 апреля, решив, в конечном итоге, объединиться с "Либеральной партией".
Участники сообщили, что несмотря на то, что многие депутаты выступили в поддержку призыва к слиянию, сделанного руководителем партии Юитиро Тамаки, некоторые заявили, что это решение преждевременно.
Тамаки, как сообщается, сказал, что цель слияния - подчеркнуть отличия от администрации премьер-министра Синдзо Абэ и попытаться нарушить сложившийся политический порядок.
Позднее Тамаки встретился с главой "Либеральной партии" Итиро Одзава для подписания соглашения.