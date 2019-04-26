РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Японии объединились две оппозиционные партии

CA-NEWS (CA) -  Две оппозиционные партии в Японии договорились о слиянии. Их руководители призывают другие партии последовать этому примеру, передает NHK.

Члены крупной оппозиционной "Демократической партии для народа" провели почти семичасовые переговоры за закрытыми дверями до раннего утра в пятницу, 26 апреля, решив, в конечном итоге, объединиться с "Либеральной партией".

Участники сообщили, что несмотря на то, что многие депутаты выступили в поддержку призыва к слиянию, сделанного руководителем партии Юитиро Тамаки, некоторые заявили, что это решение преждевременно.

Тамаки, как сообщается, сказал, что цель слияния - подчеркнуть отличия от администрации премьер-министра Синдзо Абэ и попытаться нарушить сложившийся политический порядок.

Позднее Тамаки встретился с главой "Либеральной партии" Итиро Одзава для подписания соглашения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Японии принят закон о выплате компенсаций жертвам принудительной стерилизации
  • В Узбекистане ветераны Второй мировой войны получат по $900
  • На окраинах города Ленгер обнаружили человеческие останки в пластиковых бутылках
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×