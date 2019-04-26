Теракт в МВД не удался. Ставленник эмиссара "ИГ" проведет 20 лет в тюрьме Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Суд города Душанбе приговорил к длительному сроку заключения молодого таджикистанца, который, по данным следствия, намеревался атаковать здание МВД Таджикистана.

Житель Фархорского района Орзу Саидалиев был признан виновным в участии в преступной группировке и попытке совершить теракт и приговорен к 20 годам лишения свободы.

В своем официальном сообщении горсуд заявил, что молодой человек в возрасте 23 лет находился в 2018 году в трудовой миграции в Казахстане, где при помощи социальных сетей вышел на членов Исламского государства и дал клятву главарю этой террористической организации Абубакру Аль-Багдади совершить террористический акт. Следствие утверждает, что Саидалиев поклялся до конца своей жизни служить Абубакру Аль-Багдади и даже «пожертвовать своей жизнью ради него».

По данным следствия, Саидалиев при помощи «Одноклассников», «Вайбер», ИМО, «Телеграмм» связывался с террористами в Сирии и Ираке и получал указания от одного из эмиссаров «Исламского государства» Тоджиддина Назарова, известного как Абу Усама Нораки, убить председателя сельсовета Навобод Фархорского района Сайфулло Ятимова с целью нарушения общественного порядка и устрашения населения.

​Второй его целью был жилой дом, где проживал Диловар Мухиддинов, один из известных людей Таджикистана, который занимается бизнесом в Российской Федерации. Саидалиев должен был поджечь дом Мухиддинова. По словам следователей, Саидалиев сфотографировал дом и автомобиль бизнесмена и отправил фотографии Нораки для разработки плана нападения на семью Мухиддинова.

Но главной его целью было нападение на здание МВД, во время которого Саидалиев должен был ценой своей жизни подорваться на плацу МВД во время утреннего построения личного состава МВД. В приговоре суда указано, что Назаров выслал Саидалиеву фотографии МВД, и дал указание, чтобы тот при помощи гранаты и автомата Калашникова совершил «свой джихад», напав на административное здание министерства.

Таджикские власти утверждают, что вели оперативное наблюдение за Саидалиевым и когда он 20 декабря 2018 года должен был по поручению Нораки забрать из русла Душанбинки мобильный телефон и 200 долларов США, задержали его. Во время спецоперации у него затем обнаружили и изъяли автомат Калашникова и боевую гранату. Информации о том, кто припрятал деньги и мобильный телефон для Саидалиева, не имеется.

Суд города Душанбе заявил, что хотя и Саидалиев не достиг своей цели, однако принимая во внимание веские доказательства о том, что обвиняемый действительно готовил акт шахида, приговорил Саидалиева к 20 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Лоик Саидалиев, один из близких родственников Орзу Саидалиева, за недонесение о готовящемся преступлении и укрывательство преступника приговорен к полутора годам тюремного заключения.