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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Таджикистана и Узбекистана провели встречу в Пекине

CA-NEWS (UZ) -  В рамках второго Форума международного сотрудничества «Один пояс – один путь» президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25 апреля в Пекине встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества, планы и перспективы отношений, - сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Стороны назвали важные политические события двух стран в 2018 году историческими для Таджикистана и Узбекистана, подчеркнули, что благодаря обоюдным усилиям заложена прочная основа для эффективного сотрудничества во всех сферах.

Рахмон и Мирзиеев обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в сферах, являющихся выгодными для обеих сторон, разработки и реализации инвестиционных проектов, осуществления программ по строительству объектов социального назначения на территории обеих стран, а также по расширению культурно-гуманитарных связей, в том числе проведению Дней культуры в странах, обеспечению благоприятных условий для передвижения граждан.
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В первом квартале 2019 года объём товарооборота между двумя странами достиг $62 млн.

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