В Каракалпакстане фермера вытащили из петли. Незадолго до это у него отобрали землю

CA-NEWS (UZ) - Шухрат Сапаров, 29-летний фермер из Берунийского района Каракалпакстана, 24 апреля повесилась в коровнике своего дома. Мужчина остался в живых в силу своевременной помощи родственников, которые вовремя вытащили его из петли, передает centralasian.org.

Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в районную больницу. В райадминистрации подтвердили, что в этом месяце у фермера отобрали землю за то, что он на своем поле без разрешения посадил бахчевые культуры.

На видеозаписи видно, как врачи оказывают первую помощь фермеру, лежащему без чувств в салоне «скорой помощи».

На видео слышны голоса родственников фермера, которые объясняют врачам «скорой», что перед тем, как повеситься, мужчина выпил уксус.

Отец фермера, лица которого не видно на кадрах, объясняя причины попытки суицида сына, говорит, что «хоким подверг его сына нестерпимым мучениям».

Один из родственников Шухрата Сапарова, который руководит фермерским хозяйством «Лобар Шухрат кизи» с 2005 года, говорит, что мужчина решился на отчаянный поступок, не стерпев укоров со стороны главы района (хокима).

Собеседник утверждает, что на состоявшемся в этом месяце собрании фермеров глава Берунийского района и его заместитель по вопросам сельского и водного хозяйства заявили Шухрату Сапарову, что отбирают у него землю. Свое решение они объяснили тем, что фермер вместо хлопка посадил на своем земельном участке хандаляк. После этого они оскорбили Шухрата и прогнали его с собрания, говорит родственник совершившего попытку суицида фермера.

– С 2005 года Шухрат перевыполнял план по сбору хлопка и зерна. Почему же его так сильно унизили только из-за того, что он один раз решил посадить немного хандаляка и бахчевых на своем поле? Разве хоким района не должен быть ближе к народу, сопереживать их проблемам? Можно убрать с поля посеянный хандаляк и посеять вместо него хлопок или что-нибудь другое. Но, если бы Шухрат умер, то кто бы вернул сына его престарелой матери и отцу, которому больше 70 лет, а мужа его молодой жене и отца двум малолетним детям? До каких пор будут продолжаться эти унижения со стороны властей?, – возмущается один из родственников фермера Шухрата Сапарова, пожелавший остаться неизвестным.

​По словам родных пытавшегося покончить с собой фермера, после неудачной попытки суицида его в бессознательном состоянии на машине «скорой помощи» доставили в центральную больницу Берунийского района.

Один из врачей районной больницы подтвердил эту информацию, но отказался говорить о нынешнем состоянии фермера.

В РОВД Берунийского района сообщили, что 29-летний фермер пытался покончить с собой через повешение, но остался жив только благодаря счастливой случайности.

В правоохранительных органах сказали, что районная прокуратура начала расследование по факту случившегося.

Один из сотрудников районной администрации рассказал, что землю у фермера Шухрата Сапарова отобрали из-за того, что он на своем поле вместо хлопка решил посадить бахчевые культуры.

Родственники руководителя фермерского хозяйства «Лобар Шухрат кизи» Шухрата Сапарова говорят, что намерены обратиться в приемную президента Шавката Мирзиёева с жалобой на давление со стороны властей Берунийского района Каракалпакстана.

Случаи самоубийств среди узбекских фермеров – не редкость. Предполагается, что они идут на такой крайний шаг из-за постоянных давлений со стороны властей и трудновыполнимых планов по сбору хлопка.