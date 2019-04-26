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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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"Лукойл" планирует инвестировать $2 млрд в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Российская компания «Лукойл» планирует инвестировать еще порядка $2 млрд. для развития действующих проектов.

Об этом заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов 25 апреля в ходе выездного заседания Совета директоров "Лукойла" в Бухаре.

Инвестиции, в частности, будут направлены на меры по предупреждению снижения в будущем падение добычи как на месторождении Гиссар, так и на месторождении Кандымской группы.

Сообщается, что в течении 15 лет «Лукойла» инвестировал в Узбекистан 8 миллиардов долларов.

В марте сообщалось, что Узбекистан задолжал компании «Лукойл» за поставки газа в 2018 году около 600 миллионов долларов.

Компания планирует к 2020 году добывать 18 миллиардов кубометров газа в Узбекистане.

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