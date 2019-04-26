В Пекине прошли переговоры председателя КНР и президента Монголии

CA-NEWS (MNG) - 25 апреля в Пекине прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, который находится в Китае в рамках государственного визита и участия во 2-м форуме по международному сотрудничеству "Пояс и путь", сообщает Синьхуа.

Си Цзиньпин отметил, что стороны должны активно стимулировать сопряжение инициативы "Пояс и путь" и программы "Путь развития", содействовать достижению результатов в строительстве экономического коридора Китай-Монголия-Россия. Также, прилагать усилия по оптимизации торговой структуры, активизации обменов между КПП двух стран.

В свою очередь Баттулга заявил, что развитие партнерских отношений, взаимовыгодного сотрудничества с Китаем является приоритетом внешней политики Монголии. Монгольская сторона намерена вместе с китайской стороной определить направления и цели дальнейшего развития двусторонних отношений, укрепить сотрудничество в областях торговли, электроэнергии, сельского хозяйства, скотоводства, инфраструктурного строительства и гражданской авиации, а также стимулировать строительство экономического коридора Монголия-Китай-Россия.

После переговоров главы двух государств присутствовали на церемонии подписания документов о двустороннем сотрудничестве.