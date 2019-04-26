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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанка выиграла конкурс «Miss Union Fashion-2019» в Ташкенте

CA-NEWS (KZ) -  24-летняя казахстанка Азиза Токашова выиграла международный конкурс «Miss Union Fashion-2019», прошедший в Ташкенте, передает МИА «Казинформ».

«Казахстанская модель получила гран-при конкурса «Miss Union Fashion-2019»,- говорится в Instagram Stories Азизы Токашовой.

В конкурсе приняли участие красавицы Азии, Африки и Европы, которые представили свою культуру и традиции в современном стиле.

Жюри оценили участниц по внешнему образу, интеллектуальным способностям, а также презентациям национальной культуры.

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