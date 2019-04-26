Торгово-промышленный совет Туркменистана и Великобритании обсудили возможности увеличения товарооборота

CA-NEWS (TM) - 25 апреля в Ашхабаде прошло 7-е заседание туркмено-британского торгово-промышленного совета. Рассмотрены различные предложения и возможности для дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и увеличения товарооборота между двумя странами, сообщает сайт МИД РТ.

С туркменской стороны, во встрече участвовали руководители и представители министерств финансов и экономики, иностранных дел, образования, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, государственного концерна «Туркменгаз», союза промышленников и предпринимателей.

С британской стороны, в заседании принимали участие член палаты лордов парламента Великобритании баронесса Эмма Николсон, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Туркменистане Торхильда Мэри Вивиа Эбботт-Уотт, а также представители ведущих британских компаний и профильных организаций.

В ходе совещания, стороны также говорили о сотрудничестве Туркменистана с рядом британских компаний, работающих в сфере финансов, энергетики и сельского хозяйства.