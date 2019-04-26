РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Торгово-промышленный совет Туркменистана и Великобритании обсудили возможности увеличения товарооборота

CA-NEWS (TM) -  25 апреля в Ашхабаде прошло 7-е заседание туркмено-британского торгово-промышленного совета. Рассмотрены различные предложения и возможности для дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и увеличения товарооборота между двумя странами, сообщает сайт МИД РТ.

С туркменской стороны, во встрече участвовали руководители и представители министерств финансов и экономики, иностранных дел, образования, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, государственного концерна «Туркменгаз», союза промышленников и предпринимателей.

С британской стороны, в заседании принимали участие член палаты лордов парламента Великобритании баронесса Эмма Николсон, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Туркменистане Торхильда Мэри Вивиа Эбботт-Уотт, а также представители ведущих британских компаний и профильных организаций.

В ходе совещания, стороны также говорили о сотрудничестве Туркменистана с рядом британских компаний, работающих в сфере финансов, энергетики и сельского хозяйства.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане ветераны Второй мировой войны получат по $900
  • В ООН призывают власти Шри-Ланки не допустить возмездия в стране
  • В Узбекистане осужденный за «джихадизм» заключенный-туберкулезник просит власти дать ему возможность умереть дома
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×