В Казахстане выдвинули шестого кандидата в президенты

CA-NEWS (KZ) - Коммунистическая народная партия Казахстана выдвинула Жамбыла Ахметбекова в качестве кандидата в президенты РК на внеочередные выборы главы государства, передаёт МИА «Казинформ».

Такое решение было принято на XIV внеочередном съезде Коммунистической народной партии Казахстана. Жамбыл Ахметбеков стал шестым кандидатом на пост главы государства.

«Спасибо съезду за оказанное доверие. Я должен оправдать его», - сказал Жамбыл Ахметбеков.Он добавил, что приложит все усилия для этого.

Ахметбеков Жамбыл Аужанович - член комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента Казахстана. Родился в 1961 году в селе Жантеке Кургальджинского района Целиноградской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт.

Трудовую деятельность начал в 1983 году, механиком совхоза Кургальджинский. В 1983-1987 гг. - секретарь комитета комсомола совхоза Кургальджинский Кургальджинского райкома ЛКСМ Казахстана. 1987-1990 гг. - инструктор идеологического отдела Кургальджинского райкома Компартий Казахстана. 1990-1992 гг. - первый секретарь Кургальджинского райкома ЛКСМ Казахстана. 1992-1994 гг. - заведующий отделом культуры Тенгизской районной администраций Карагандинской области. 1994-1997 гг. - заведующий отделом по делам молодежи, туризма и спорта, заведующий отделом культуры Кургальджинской районной администраций. 1997-1998 гг. - механик стационарной автозаправочной станции. 1998-2001 гг. - командир взвода, заместитель директора по военно-физической подготовке Акмолинского областного военно-технического лицея «Сункар».

В 2001-2002 гг. - заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию Дружбинской средней школы. 2002-2003 гг. - методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту. 2003-2005 гг. - главный специалист, начальник организационно-контрольного отдела аппарата Акима Коргалжынского района. 2005-2011 гг. - руководитель аппарата, секретарь Центрального Комитета Коммунистической Народной партии Казахстана. С 20 января 2012 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию, секретарь Центрального Комитета Коммунистической Народной партии Казахстана.

Женат, имеет четырех детей.

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