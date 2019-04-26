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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев с рабочим визитом прибыл в Восточно-Казахстанскую область

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область, сообщает пресс-секретарь президента РК Берик Уали в своем Facebook.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свой рабочий визит в Восточно-Казахстанскую область начал с посещения города Семей.

В ходе визита Глава государства планирует осмотреть ряд социальных и промышленных объектов гг. Семей и Усть-Каменогорск.

Также Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом реализации социально-культурных программ и встретится с представителями общественности, трудовыми коллективами и молодежью", - говорится в его сообщении.

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