Токаев с рабочим визитом прибыл в Восточно-Казахстанскую область

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область, сообщает пресс-секретарь президента РК Берик Уали в своем Facebook.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свой рабочий визит в Восточно-Казахстанскую область начал с посещения города Семей.

В ходе визита Глава государства планирует осмотреть ряд социальных и промышленных объектов гг. Семей и Усть-Каменогорск.

Также Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом реализации социально-культурных программ и встретится с представителями общественности, трудовыми коллективами и молодежью", - говорится в его сообщении.