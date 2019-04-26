В Узбекистане опровергли запрет на георгиевские ленты

CA-NEWS (UZ) - Ленты с флагами Узбекистана не исключают возможность ношения георгиевских лент, запрета на ношение этого символа нет, заявил РБК руководитель пресс-службы МИД Узбекистана Адилбек Каипбергенов.

По его словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о поощрении участников Второй мировой войны и трудового фронта, а также мерах по подготовке ко Дню памяти и почестей (Дню Победы). «По логике подписанных документов фраз о запрете [георгиевских лент] быть не могло произнесено. Ленты с флагами Узбекистана не исключат георгиевских лент — каждый свободен избрать свой символ, который для него приемлем», — заявил представитель МИД Узбекистана в интервью РБК.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал распространение георгиевских ленточек в преддверии Дня памяти и почестей. Он распорядился изготовить и распространить 100 тыс. лент в цветах флага Узбекистана.