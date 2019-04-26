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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен прокурор города Нур-Султан

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане, по согласованию с главой государства приказом генерального прокурора от 26 апреля, Бауыржан Мырзакеров назначен прокурором города Нур-Султан, сообщает пресс-служба ведомства.

Мырзакеров Б.К. родился в 1975 году. Окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби по специальности «правоведение».

Службу в органах прокуратуры начал в 1997 году с должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона Главной военной прокуратуры.

В разное время работал заместителем военного прокурора Шымкентского гарнизона, первым заместителем военного прокурора Сарыозекского гарнизона, заместителем военного прокурора Центрального военного округа, военным прокурором Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов, заместителем Главного военного прокурора, заместителем прокурора Павлодарской области.

С мая 2018 года – начальник Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.

Стаж службы в органах прокуратуры более 21 года. Классный чин – старший советник юстиции.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка Указом Главы государства награжден орденом «Даңқ» II степени.

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