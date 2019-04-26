В туркменском Балканабаде наблюдаются очереди у банкоматов

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в городе Балканабад у банкоматов больше недели наблюдаются большие очереди. Люди не могут обналичить свои зарплаты и собираются в очереди по 70-80 человек. Причину отсутствия денег в банкоматах населению не объясняют, - сообщает 25 апреля Азатлык.

Заработная плата сотрудников госучреждений Туркменистана на протяжении нескольких лет начисляется на пластиковые карты. В 2018 году в систему безналичных начислений были включены и выплаты по пенсиям и пособиям.

В настоящее время месячный лимит на снятие наличных с банковских карточек в столице и областных центрах составляет 800 манатов ($229), в крупных городах 600 манатов ($172), в остальных населенных пунктах 400 манатов ($115).

По информации центробанка Туркменистана на начало 2019 года в стране зарегистрировано 2 198 банкоматов, из которых 271 расположены в Балканской области. Количество пластиковых карточек, выпущенных банками страны 3 190 820, обладателями 314 917 карт являются жители Балканской области.

Зарплаты на пластиковые карточки выдают бюджетникам, а это пока единственный слой населения обеспеченный работой.​

На фоне систематического дефицита наличности в Туркменистане осуществляется сокращение рабочих мест. В течение последних лет, были упразднены или объединены несколько отраслевых министерств, управлений и государственных компаний, в том числе в нефтегазовой и сельскохозяйственной сферах.

Вместе с тем, на фоне многократного роста цен на продовольствие и услуги, зарплаты госслужащих, размер пособий и пенсий повышаются ежегодно на 10%.

Средняя заработная плата в стране составляет по официальному курсу около $228 долларов, пенсия $72 долларов США, размер пособия по инвалидности $100-200, материнские пособия по уходу за ребенком $40-90.