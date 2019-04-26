Китайский консорциум построит в Узбекистане медицинский парк

CA-NEWS (UZ) - Медицинский технологический парк появится в свободной экономической зоне Навои в Узбекистане. Строить его будет китайский консорциум, сообщает пресс-служба Министерства инноваций.

Соответствующее письмо о намерениях уже подписано министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым и главой Шанхайского института фармакологии академии наук Жингшан Шеном. В технологическом парке будут производить фармацевтические субстанции

Сейчас обсуждается объём первоначальных вложений в проект. До сих пор в Узбекистане действовало производство по получению субстанций, но не было возможности осуществления синтеза. Лекарственные субстанции завозились в республику из-за границы, что сказывалось на стоимости препаратов.

Открытие собственного производства фармацевтических субстанций позволит увеличить объёмы производства лекарств, производить импортозамещающие препараты и развивать фармацевтическую отрасль.