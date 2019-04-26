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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия участвует в международной конференции по традиционной медицине в Турции

CA-NEWS (MNG) -  Глава министерства здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл участвует во 2-й международной конференции традиционной медицины и немедикаментозного метода лечения, организуемой министерством здоровья Турции совместно со всемирной организацией здравоохранения, который проходит в Стамбуле 24-28 апреля, передает Монголия Сейчас.

В конференции участвуют министры здравоохранения и их заместители, высокопоставленные лица, представители международных организаций и агентств развития, негосударственных организаций, учёные, исследователи (всего около 2000 человек) из 40 с лишним стран мира.

В рамках командировки Д.Сарангэрэл провела официальные переговоры с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коча. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями. Во время встречи Фахреттин Коча отметил целесообразность создания рабочей группы с двух сторон и обновления плана сотрудничества.

В свою очередь, министр Д.Сарангэрэл отметила наличие возможностей в сотрудничестве, в направлениях обмена знаниями и опытом работы в традиционной медицине и обмена врачами и специалистами.

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