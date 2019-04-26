Президент Шри-Ланки обвинил правительство в неспособности предотвратить теракты

CA-NEWS (CA) - Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обвинил правительство в неспособности предотвратить серию взрывов, которые произошли в стране 21 апреля, передает ТАСС.

"Я приму меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями. В течение ближайших дней будет проведена полная реорганизация наших служб безопасности", - заявил президент.

Сирисена добавил, что разделяет с властями ответственность за произошедшее.

Президент также заявил, что ожидает, что генеральный инспектор полиции страны Пуджитха Джаясундару уйдет в отставку в пятницу, сообщает телеканал News 1st.

"Я ожидаю, что генеральный инспектор полиции сегодня уйдет в отставку", - приводит телеканал слова президента.