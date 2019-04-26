В Узбекистане начали раздавать «ленты славы» в цветах флага ко Дню Победы

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 25 апреля началась кампания по раздаче «лент славы» в цветах национального флага Узбекистана. Раздачу ленточек, как символ уважения к соотечественникам, проявившим мужество и отвагу во Второй мировой войне, осуществляют служащие Нацгвардии, сообщили местные СМИ.

Одно из мероприятий по раздаче ленточек прошло на площади Дружбы народов, где в акции приняли участие курсанты Военно-технического института Национальной гвардии, активисты и волонтёры Союза молодежи Узбекистана.

Участники акции дарили водителям, пассажирам, прохожим, жителям и гостям столицы «ленты славы», окрашенные в цвета флага, и наклейки, посвященные ко Дню памяти и почестей под звуки музыки военного оркестра.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр страны Абдулла Арипов в ходе видеоселекторного совещания, прошедшего на днях, раскритиковал герогиевские ленты и призвал популяризовать ленты с цветами национального флага Узбекистана и привлечь в кампании артистов эстрады, учёных и известных людей.