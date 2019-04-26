Монголия и Китай подписали ряд двусторонних документов

CA-NEWS (MNG) - По итогам проведенных переговоров в рамках государственного визита президента Монголии Халтмаагийн Баттулги в Пекине были подписаны следующие документы, сообщает 26 апреля Монцамэ.

- План празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем;

- План сотрудничества между правительствами Монголии и КНР в области развития и продвижения проектов «Путь развития» (Монголия) и «Пояс и путь» (Китая);

- Меморандум о взаимопонимании об организации совместных выставок между министерствами продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности;

- Меморандум о взаимопонимании между МИД Монголии и минторга КНР для ускорения процесса обновления среднесрочной программы развития торгово-экономического сотрудничества;

- Соглашение о взаимном признании программ аккредитованных предприятий в Монголии и Китае между главными таможенными управлениями;

- Протокол между министерством дорожно-транспортного развития Монголии и министерством транспорта КНР о реализации межправительственного соглашения об автотранспортных перевозках;

- Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между правительствами;

- Обменное письмо между министрами МИД Монголии и КНР на реализацию проекта в рамках перепланировки юрточных микрорайонов;

- Специальное кредитное соглашение о строительстве автодороги по направлению «Гачуурт--Налайх-Чойр» между министрами МИД Монголии и КНР;

- План культурного обмена на 2019-2022 гг. между министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии и министерством культуры КНР;

- Меморандум о взаимопонимании между министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии и главным управлением радио, кино и телевидения КНР в области радио и телевидения;

- Соглашение об электронном обмене информацией о международном транспорте между акционнерным обществом «Улаанбаатарская железная дорога» и китайской генеральной железнодорожной компанией;

- Генеральное соглашение между монгольской компанией «Эрдэнэс Стийл» и китайской компанией «Sinosteel» о сотрудничестве в реализации проекта «Металлургический комплекс по производству кокса и стали» в Монголии;

- Соглашение об осуществлении строительных работ проекта «Строительство угольного завода и теплоэлектростанции Бооролжуут» между монгольской компанией «Цэцэнс Майнинг энд Энержи» и китайской «Sinosteel»;

- Соглашение о реализации проекта «Новый микрорайон Амгалан» между компаниями «Гангар инвест» (Монголия) и «САМС Инженеринг Чайна» (Китай);

- Соглашение о сотрудничестве между монгольской компанией «Мошеа Эко Энержи» и китайской компанией «China NationalTechnical Import & Export Corporation» (CNTIC);

- Соглашение о сотрудничестве, а также покупке и продаже между компанией «Иш Ноен Бадрах» (Монголия) и «Хайфу аккумулятор» (провинция Хэбэй, Китай).