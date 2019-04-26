Монголия и Китай подписали ряд двусторонних документов

CA-NEWS (MNG) - По итогам проведенных переговоров в рамках государственного визита президента Монголии Халтмаагийн Баттулги в Пекине были подписаны следующие документы, сообщает 26 апреля Монцамэ.
- План празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем;
- План сотрудничества между правительствами Монголии и КНР в области развития и продвижения проектов «Путь развития» (Монголия) и «Пояс и путь» (Китая);
- Меморандум о взаимопонимании об организации совместных выставок между министерствами продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности;
- Меморандум о взаимопонимании между МИД Монголии и минторга КНР для ускорения процесса обновления среднесрочной программы развития торгово-экономического сотрудничества;
- Соглашение о взаимном признании программ аккредитованных предприятий в Монголии и Китае между главными таможенными управлениями;
- Протокол между министерством дорожно-транспортного развития Монголии и министерством транспорта КНР о реализации межправительственного соглашения об автотранспортных перевозках;
- Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между правительствами;
- Обменное письмо между министрами МИД Монголии и КНР на реализацию проекта в рамках перепланировки юрточных микрорайонов;
- Специальное кредитное соглашение о строительстве автодороги по направлению «Гачуурт--Налайх-Чойр» между министрами МИД Монголии и КНР;
- План культурного обмена на 2019-2022 гг. между министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии и министерством культуры КНР;
- Меморандум о взаимопонимании между министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии и главным управлением радио, кино и телевидения КНР в области радио и телевидения;
- Соглашение об электронном обмене информацией о международном транспорте между акционнерным обществом «Улаанбаатарская железная дорога» и китайской генеральной железнодорожной компанией;
- Генеральное соглашение между монгольской компанией «Эрдэнэс Стийл» и китайской компанией «Sinosteel» о сотрудничестве в реализации проекта «Металлургический комплекс по производству кокса и стали» в Монголии;
- Соглашение об осуществлении строительных работ проекта «Строительство угольного завода и теплоэлектростанции Бооролжуут» между монгольской компанией «Цэцэнс Майнинг энд Энержи» и китайской «Sinosteel»;
- Соглашение о реализации проекта «Новый микрорайон Амгалан» между компаниями «Гангар инвест» (Монголия) и «САМС Инженеринг Чайна» (Китай);
- Соглашение о сотрудничестве между монгольской компанией «Мошеа Эко Энержи» и китайской компанией «China NationalTechnical Import & Export Corporation» (CNTIC);
- Соглашение о сотрудничестве, а также покупке и продаже между компанией «Иш Ноен Бадрах» (Монголия) и «Хайфу аккумулятор» (провинция Хэбэй, Китай).