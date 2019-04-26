РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев: К 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Семея затронул тему возможного строительства АЭС в нашей стране, передает Zakon.kz.

Он отметил, что тема строительства атомной электростанции вызвала дискуссии в обществе.

- Большой резонанс и дискуссии в обществе вызывает тема строительства атомной электростанции. Эта проблема сложная. К 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии. Следовательно, эту проблему нужно решать уже сейчас, - сказал Токаев.

В то же время он отметил, что без учета мнения большинства населения страны решение о строительстве АЭС принято не будет.

– Это исключительно важный вопрос, затрагивающий интересы всего нашего народа, и его мнение будет принято во внимание. Именно из этого мы будем исходить, – сказал глава государства.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Токио прошла 5-я монголо-японская консультативная встреча
  • Путин наградил Алишера Усманова медалью Русского географического общества
  • Президент Узбекистана встретился с председателем КНР в рамках форума «Один пояс, один путь»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×