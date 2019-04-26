Токаев: К 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Семея затронул тему возможного строительства АЭС в нашей стране, передает Zakon.kz.

Он отметил, что тема строительства атомной электростанции вызвала дискуссии в обществе.

- Большой резонанс и дискуссии в обществе вызывает тема строительства атомной электростанции. Эта проблема сложная. К 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии. Следовательно, эту проблему нужно решать уже сейчас, - сказал Токаев.

В то же время он отметил, что без учета мнения большинства населения страны решение о строительстве АЭС принято не будет.

– Это исключительно важный вопрос, затрагивающий интересы всего нашего народа, и его мнение будет принято во внимание. Именно из этого мы будем исходить, – сказал глава государства.