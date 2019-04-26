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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Американские баскетболисты проведут в школах Узбекистана мероприятия против буллинга

CA-NEWS (UZ) -  Американская баскетбольная команда Harlem Globetrotters в рамках программы Госдепартамента США «Посланники спорта» посетив Узбекистан с 29 апреля по 6 мая, где участники команды проведут образовательные баскетбольные игры для молодежи, а также представят свою программу «Дружная школьная команда» для борьбы с буллингом.

Программа по борьбе с буллингом, которую возглавят звезды Globetrotters Зевс МакКларкин и TNT Lister, являются участниками программы, направленной на укрепление культурных и социальных связей США с долгосрочным партнером и союзником - правительством и народом Узбекистана, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

В дополнение к программе по борьбе с буллингом, Globetrotters также проведут три игры против команды Washington Generals на Humo Arena в Ташкенте, Узбекистан, 26, 28 и 30 мая. Данная поездка, которая осуществляется в 124-ю страну в истории команды, установит новый титул команды GUINNESS WORLD RECORDS ™ для баскетбольной команды, сыгравшей в наибольшем числе стран мира (123).

Harlem Globetrotters имеют давнюю историю совместной работы с Государственным департаментом США и историю служения послами доброй воли по всему миру, начиная с 1950 года.

С 2003 года Бюро Государственного департамента по вопросам образования и культуры направило более 250 спортсменов США в более чем 85 стран по программам спортивных посланников.

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