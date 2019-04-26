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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольский суд продлил срок задержания бывшего начальника ГРУ на 15 суток по делу о пытках убитого политика С.Зорига

CA-NEWS (MNG) -  25 апреля в Монголии состоялось заседание суда района Чингэлтэй по уголовным делам первичной инстанции и вынесено решение о продлении срока задержания бывшего руководителя главного разведывательного управления Батын Хурца на 15 суток. Он был задержан по подозрению в организации пыток и давления на осужденных за убийство политика С. Зорига, передает Монголия Сейчас.

Как ранее сообщалось, Б.Хурц был арестован вечером 23 апреля.

По данным источника, бывший начальник ГРУ получил повестку от полиции и, когда прибыл для дачи показания, были затронуты вопросы, относящиеся к категории государственной секретности. Поэтому Б.Хурц сказал, что не будет давать показания без письменного разрешения начальника ГРУ Д.Гэрэла. Судя по всему, именно это послужило причиной неотложного его задержания сроком на 48 часов, отмечает издание.

Теперь районный суд должен будет принять решение о разрешении или об отказе в ходатайстве об освобождении Б.Хурца под залог. Но по данным источника информации из суда такого ходатайства пока не поступало.

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