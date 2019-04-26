Угольное месторождение в Таджикистане стало объектом судебного спора

CA-NEWS (TJ) - В Высшем экономическом суде продолжается судебный спор вокруг права на добычу угля на одном из крупных месторождений Таджикистана.

Участниками спора являются Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом и АО “Камароб”, которое с 1994 года занимается добычей угля на месторождении “Назарайлок”.

Претензии сводятся к добыче угля на западном участке “Кафтархона” известного месторождения антрацита “Назарайлок” в Раште, где прогнозные запасы составляют 400 млн. тонн.

​Госкомитет по инвестициям, который владеет 52% акциями месторождения “Назарайлок”, намеревается приобрести оставшиеся 48% акций у владельцев “Камароба”, которое планируется преобразовать в государственное предприятие. Спор вокруг “Камароба” дошел до правительственных кругов, в этот процесс даже вмешался первый вице-премьер.

Однако в Министерстве промышленности и новых технологий страны выступают за то, чтобы срок лицензии на добычу угля для АО «Камароб» был продлен и работы продолжились. По словам источника, спор между Госкоминвестом и АО «Камароб» вызывает беспокойство. Минпром в своем письме в адрес правительства предлагает, с учетом технических и кадровых возможностей «Камароба», продлить лицензию предприятия на добычу антрацита. В письме Минпрома говорится: «Независимо от ситуации в регионе в 1997-2000 годах, АО «Камароб» построило 100 километров дорог, а также 8 автомобильных мостов. С 2008 до 2017 года было реализовано около 116 тыс 150 тонн угля».

​В Высшем экономическом суде подтвердили, что спор между сторонами продолжается и неизвестно, когда в нем будет поставлена точка. Госкоминвест, который владеет 52% акций и имеет право принимать решения, снял с должности директора АО «Камароб» Мурода Хушвактова и назначил на его место Обидхуджу Шарипова.

По словам Мурода Хушвактова, «мы даже не имеем права войти в здание предприятия. После того, как приостановили срок действия лицензии, без работы остались 120 человек». ​Мурод Хушвактов и другие акционеры утверждают, что добиваются лишь возмещения 52 млн сомони (около 5,5 млн долларов), вложенных в предприятие. Госкоминвест пока не дает внятного ответа на сей счет. В своем письме в адрес правительства Госкоминвест пишет, что акционеры «Камароба» выдвигают необоснованные доказательства, в том числе вложение средств на строительство дороги, и они не согласны на передачу акций государству.

Неизвестно, чем завершится спор вокруг акций «Камароба». Очевидно одно: добыча угля на крупном месторождении приостановлена и десятки работников ждут скорейшего разрешения спора, чтобы продолжить работу и прокормить свои семьи.