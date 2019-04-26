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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии провели церемонию возложения венков к памятнику Д. Сухэ-Батора

CA-NEWS (MNG) -  26 апреля в Монголии, по случаю 75-й годовщины введения генеральских званий и дня генералa состоялась церемония возложения венков к памятнику Д. Сухэ-Батора на главной площади, в которой приняли участие более 70 генералов и официальные лица, сообщает Монцамэ.

Генералы отдали дань уважения мемориалу Чингисхана. В этот же день председатель парламента Г.Занданшатар принял генералов в госрезиденции и поздравил их с праздником.

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