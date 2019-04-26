В Казахстане объявили седьмого кандидата в президенты

CA-NEWS (KZ) - Известный общественный деятель Казахстана Амиржан Косанов выдвинут кандидатом в президенты, сообщает turantimes.kz.

26 апреля в Алматы проходит конференция РОО «Ұлт тағдыры». Первым стало решение об участии организации во внеочередных выборах. Далее руководитель РОО Дос Кушим выдвинул единым кандидатом от объединения известного общественного деятеля Амиржана Косанова. Кандидатура Косанова была поддержана единогласно.

Амиржану Косанову 13 мая исполнится 55 лет. У него журналистское образование (КазГУ). В разные годы работал в Комсомоле, государственных органах РК, в политических партиях и общественных движениях. В последние годы часто публикуется в СМИ и социальных сетях. Женат, имеет троих детей.

22 апреля в Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены документы Садыбек Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана Республиканским общественным объединением «Республиканское движение «Ұлы Дала Қырандары».



23 апреля кандидатом в президенты от партии Nur Otan был выбран Касым-Жомарт Токаев. Он уже сдал экзамен на знание государственного языка, по итогам которого комиссия пришла к выводу, что Токаев в совершенстве владеет казахским.



23 апреля исполком Федерации профсоюзов Казахстана выдвинул от организации Амангельды Таспихова, председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.



24 апреля демократическая партия "Ак Жол" выдвинула Данию Еспаеву кандидатом в президенты.



24 апреля Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты Казахстана от народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

26 апреля Коммунистическая народная партия Казахстана выдвинула Жамбыла Ахметбекова в качестве кандидата в президенты РК на внеочередные выборы главы государства.



