В Узбекистане глава благотворительного мусульманского фонда пояснил причину езды на дорогом автомобиле

CA-NEWS (UZ) - Недавно пользователей узбекского сегмента соцсети возмутило, что председатель общественного благотворительного фонда «Вакф» при Духовном управлении мусульман Узбекистана (ДУМУ) Искандар Халилов ездит на автомобиле Chevrolet Malibu 2.

Сам чиновник пояснил, что такой автомобиль необходим ему для достойной встречи иностранных гостей и удобства во время служебных командировок в области. В ходе изучения темы, которая вызвала бурные дискуссии в соцсети, стало известно, что Халилов не единственный узбекский чиновник, ездящий на дорогом автомобиле.

На сегодняшний день стоимость легкового автомобиля марки Chevrolet Malibu 2 составляет 276 миллионов сумов (около 32600 долларов США). Он является самым дорогим в линейке GM Uzbekistan.

Наличие у председателя общественного благотворительного фонда «Вакф» при Духовном управлении мусульман Узбекистана (ДУМУ) Искандара Халилова автомобиля данной марки вызвало недовольство многих интернет-пользователей узбекского сегмента соцсетей. Некоторые из них посчитали, что лучше бы глава благотворительного фонда купил более дешевую машину, а оставшиеся деньги раздал нуждающимся семьям.

«Если считать, что стоимость одной коляски для инвалидов составляет в среднем 1,5 миллиона сумов, то на деньги одной такой машины (276 млн. сумов) можно купить 184 коляски для людей с ограниченными возможностями здоровья. А если купить коляски по 1 миллиону сумов, то можно обеспечить ими 276 инвалидов», – написал один из пользователей Facebook'а.

Благотворительный общественный фонд «Вакф» был создан указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по радикальному совершенствованию религиозно-просветительской сферы», подписанным 16 апреля 2018 года.

Согласно данному указу, закят, фитр и другие благотворительные пожертвования граждан должны поступать на расчетные счета данного благотворительного фонда.

В ходе дискуссии в соцсетях ряд пользователей поинтересовались тем, на какие средства была куплена машина председателя общественного благотворительного фонда «Вакф».

Абдухаким Бокиев, сотрудник благотворительного фонда, ответственному за работу с обращениями граждан отметил, что "Фонд имеет свой совет и высшую коллегию. Покупка служебной машины не такой важный вопрос, чтобы обсуждать его на совете или с членами высшей коллегии. Поэтому этот вопрос был решен самим председателем".

В Узбекистане существует несколько различных фондов. Выяснилось, что председатель правления республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан и одновременно глава работающего при нем благотворительного общественного фонда Шавкат Жавлонов ездит на дорогом Chevrolet Malibu, а его заместитель Батыр Парпиев – на Lacetti.

Председатель Духовного управления мусульман, муфтий Узбекистана Усманхан Алимов тоже передвигается на Chevrolet Malibu.

В начале этого года в соцсетях распространилась информация о том, что глава Навоийской области Кабул Турсунов пересадил глав восьми районов данной области на автомобили Chevrolet Malibu.

Заместитель Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний» Шароф Убайдуллаев признался, что его начальник тоже ездит на автомобиле Chevrolet Malibu. Вместе с тем, комментируя наличие у председателя общественного благотворительного фонда «Вакф» при ДУМУ дорогого авто Chevrolet Malibu, Шароф Убайдуллаев сказал следующее:

– Ведь в Духовное управление мусульман страны с населением в 33 миллиона человек приезжает немало гостей. Ну не буду же они встречать их на кокандской арбе?!

Однако не все приближенные к Духовному управлению мусульман Узбекистана и благотворительному фонду «Вакф» собеседники относятся положительно к наличию у главы благотворительного фонда дорогого авто. К примеру, один из них, 40-летний собеседник, связанный своей предпринимательской и общественной деятельностью с ДУМУ и «Вакфом», в связи с этим пожелавший остаться неизвестным, высказал нашему радио следующее мнение:

– Я конечно же удивился, услышав о том, что председателю «Вакфа» купили Malibu. Вам, наверное, известно, какую мизерную зарплату получают наши имамы. Кроме того, я думаю, что чиновники заслужили бы больше уважения со стороны народа, если бы ездили не на роскошных автомобилях, а на более простых моделях.