Общенациональная социал-демократическая партия не выдвинула кандидата в президенты Казахстана

CA-NEWS (KZ) - 26 апреля в Алматы состоялся 14-й съезд Общенациональной социал-демократической партии, передает Zakon.kz.

На съезде обсуждали вопрос выдвижения кандидатов в президенты Казахстана. Выборы в стране пройдут 9 июня 2019 года.

Ранее было предложено выдвинуть Ермурата Бапи в качестве кандидата от партии.

Члены партии в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.

Стоит отметить, что на 25 апреля в ЦИК РК представлены документы о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана Садыбека Тугела, Касым-Жомарта Токаева, Амангельды Таспихова и Дании Еспаевой.

26 апреля стало известно, что Коммунистическая народная партия Казахстана выдвинула Жамбыла Ахметбекова в качестве кандидата в президенты РК на внеочередные выборы главы государства.

26 апреля кандидатом в президенты Казахстана был выдвинут известный общественный деятель Амиржан Косанов.



