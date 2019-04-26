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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Общенациональная социал-демократическая партия не выдвинула кандидата в президенты Казахстана
Предыстория: В Казахстане объявили седьмого кандидата в президенты

CA-NEWS (KZ) -  26 апреля в Алматы состоялся 14-й съезд Общенациональной социал-демократической партии, передает Zakon.kz.

На съезде обсуждали вопрос выдвижения кандидатов в президенты Казахстана. Выборы в стране пройдут 9 июня 2019 года.

Ранее было предложено выдвинуть Ермурата Бапи в качестве кандидата от партии.

Члены партии в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.

Стоит отметить, что на 25 апреля в ЦИК РК представлены документы о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана Садыбека Тугела, Касым-Жомарта Токаева, Амангельды Таспихова и Дании Еспаевой.

26 апреля стало известно, что Коммунистическая народная партия Казахстана выдвинула Жамбыла Ахметбекова в качестве кандидата в президенты РК на внеочередные выборы главы государства.

26 апреля кандидатом в президенты Казахстана был выдвинут известный общественный деятель Амиржан Косанов.

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