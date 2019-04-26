В Ашхабаде построят водоочистное сооружение

CA-NEWS (TM) - 25 апреля в Ашхабаде на совместном заседании кабинета министров и государственного совета безопасности, заместитель председателя кабинета министров Чарымырат Пурчеков доложил о проводимой работе по строительству водоочистного сооружения мощностью 150 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, в районе Багтыярлык столицы, передает госинформагентство ТДХ.

Пурчеков сообщил, что министерством строительства и архитектуры был объявлен международный тендер, по итогам которого выбран проект ХО «Dost gurluşyk, söwda, önümçilik».

Возведение объекта коммунального хозяйства предполагается провести в период 2019-2021 годов.