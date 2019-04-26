Известному монгольскому сумоисту объявили выговор, а тренеру урезали зарплату

CA-NEWS (MNG) - Известному монгольскому сумоисту, 69-му ёкодзуне Хакухо Сё (М.Дваажаргалу) объявили выговор в виде предупреждения из-за того, что по окончанию своего интервью после победы в очередном турнире (басё) он призвал зрителей дворца сумо аплодировать и вслух выражать свои радостные эмоции, сообщает 26 апреля Монголия Сейчас.

Это действие повлекло за собой шквал критики со стороны японцев ввиду нарушения имеющихся строгих правил японского профессионального сумо. Так, японская ассоциация сумо объявила выговор Хакухо Сё в виде предупреждений, а его тренеру Мияагино ояаката урезали трёхмесячную зарплату на 10%.

Это наказание является самым лёгким в японской ассоциации сумо, но в целях защиты традиций и обычаев спорта, данные действия монгольского сумоиста нельзя было оставить без наказания. Тренера же сумоиста наказали более сурово, так как в ассоциации посчитали, что Мияагино ояаката не смог правильно воспитать своего ученика.