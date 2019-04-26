В Узбекистане создадут базу данных некачественных товаров

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане утверждено Положение о порядке ведения мониторинга риска ввоза, производства и реализации некачественной и опасной продукции для жизни, здоровья людей.



Внедряемый механизм должен оградить потребителей от недобросовестных производителей и импортеров, защитить внутренний рынок от некачественной и опасной продукции, повысить качество и конкурентоспособность отечественных товаров, сообщает "Норма".

Продукцию, несоответствующую законодательству, будут выявлять и вносить в Общедоступную информационную базу данных о товарах с недостатками.

Ее ведением займется Агентство «Узстандарт». Выявлять некачественные товары будет ГТК, Госкомветеринарии, Госкомэкологии, Узгоскарантин, министерства строительства, здравоохранения, а также аккредитованные органы по сертификации и испытательные лаборатории, специально уполномоченные госорганы в пределах их компетенции.

Информация о выявленной продукции с недостатками направляется в письменном и электронном виде в Узстандарт, который ее обрабатывает и вносит в базу. Агентство будет еженедельно обобщать данные и составлять сводный отчет. Его получат уполномоченные органы, ТПП, Федерация обществ защиты прав потребителей, крупные торговые сети и пользователи, подписанные на рассылку.

Документ не содержит прямого запрета на реализацию продукции, включенной в базу. Но продажа товаров, не отвечающих требованиям технических регламентов или стандартов, – нарушение правил торговли, за которое применяются санкции.