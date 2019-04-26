Таджикистан вводит госпошлины для туристов и паломников

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане введена пошлина для иностранных туристов, которые посещают страны, и для граждан республики, которые едут за рубеж посредством туристических компаний.

Соответствующие поправки в закон «Об иных обязательных платежах в бюджет» по предложению правительства принято нижней палатой парламента республики сегодня, 26 апреля, сообщает АП.

Представляя проект, министр финансов Файзиддин Каххорзода отметил, что в соответствии с поправками граждане иностранных государств, посещающие Таджикистан в туристических целях, будут облагаться государственной пошлиной.

«Пошлиной также будут облагаться граждане Таджикистана, посещающие другие государства в целях туризма посредством туристических компаний, а также граждане Таджикистана, совершающие хадж», - сообщил Каххорзода.

По его словам, от оплаты пошлины освобождены ветераны ВОВ, участники ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, инвалиды первой и второй групп, дети до 16 лет, а также дипломаты.

Каххорзода подчеркнул, что в настоящее время на туристическом рынке Таджикистана работают свыше 145 туристических компаний. Республику, по его словам, в прошлом году посетили более 1 миллиона иностранных туристов.

Министр добавил, что размер туристических пошлин, как для иностранцев, так и для граждан Таджикистана, будет определять правительство страны.

Между тем, источник «АП» в правительстве на условиях анонимности сообщил, что иностранные туристы и граждане республики, выезжающие через туристические компании, должны будут платить за каждые сутки по 1 доллару США.

А граждане Таджикистана, совершающие хадж, будут дополнительно платить 50 долларов в качестве госпошлины. В этом году стоимость хаджа составляет 35 тысяч 128 сомони (это уже вместе с пошлиной) или $3,7 тыс.