Премьер-министр Казахстана поручил вести строительные работы в городе Туркестан в круглосуточном режиме

CA-NEWS (KZ) - 26 апреля в рамках рабочей поездки в Туркестан, по итогам посещения объектов, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел рабочее совещание по вопросам реализации Комплексного плана застройки и развития города Туркестан на 2019–2020 годы. Глава правительства поручил в течение двух недель обеспечить переход строительных работ на круглосуточный режим, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Премьер-министр осмотрел строительные площадки по возведению областного акимата, зданий управлений и департаментов, медиа-центра, конгресс холла, места строительства музея Х.А. Яссауи, туристического визит-центра, восточной бани в форме исторической архитектуры, участок проспекта Б. Саттарханова, соединяющего город с въездными воротами областного центра, реконструкция которого позволит расширить проезжую часть до 18 метров.

Глава правительства проинспектировал работу по созданию «зеленого пояса» вокруг Туркестана, развитию ирригационной системы. Осмотрены планы реконструкции канала «Арыс-Туркестан» и строительства «Машинного» канала.

В ходе совещания, аким Туркестанской области У. Шукеев доложил о темпах строительства, реконструкции историко-культурных объектов, решении жилищных вопросов, подведении инженерно-коммуникационной инфраструктуры, улучшении качества дорог, развитии сфер туризма, сельского хозяйства, специальной экономической зоны.

В административно-деловом центре г. Туркестан до конца текущего года будут введены в эксплуатацию 52 многоквартирных жилых дома, это более 2 300 квартир, из них по программе «Нұрлы жер» жильем будут обеспечены 1200 семей, в том числе 270 малообеспеченных многодетных семей. Начаты работы по ремонту 69 улиц протяженностью 82,5 км, благоустройству 47 улиц протяженностью 42,2 км, а также строительству велодорожек протяженностью 12,8 км. Для газификации региона будут построены 31,1 км магистрального газопровода для закольцовки города, к 2020 году планируется 100% подключение города к природному газу. В целом в строительных работах задействовано более 400 единиц техники, занято 3500 человек. В летний период рабочими местами планируется дополнительно обеспечить 2500 человек.