Дарига Назарбаева предложила привлекать бизнесменов для строительства бюджетного жилья и общежитий

CA-NEWS (KZ) - Наполнить реальным содержанием деятельность местных органов государственного управления и обеспечить полноценную работу местного самоуправления. Такие задачи поставила перед депутатами маслихата столицы председатель Сената парламента Дарига Назарбаева на встрече в Нур-Султане, передает пресс-служба Сената.

Для решения жилищных проблем населения, спикер предложила привлекать бизнесменов для строительства бюджетного жилья и общежитий. Также подчеркнута необходимость обеспечения независимости и эффективности аудита и контрольных функций региональных ревизионных комиссий, говорится в сообщении ведомства.

Глава Сената также указала на слабое информационное освещение важных государственных программ среди населения. По мнению Д.Назарбаевой – это пробелы в работе местных социальных служб.

«У нас с вами одна общая цель - повышение уровня и качества жизни наших граждан. Люди ждут перемен и изменений к лучшему. Не завтра, а сейчас», - подчеркнула Д. Назарбаева.

«Действующее законодательство дает местным органам представительной власти значительные полномочия. Определение приоритетов расходования бюджетных средств, правильность распределения имеющихся финансовых ресурсов, контроль выполнения местного бюджета зависит от депутатов маслихатов», - сказала глава Сената.

Секретарь маслихата Жанат Нурпиисов проинформировал о том, что на постоянной основе работает выездная комиссия маслихата, которая в преддверии публичный слушаний посещает объекты, встречается с жителями столицы и получает реальную оценку состояния города.

Депутат столичного маслихата Рамзия Умербаева рассказала о внедренных депутатских инициативах для улучшения социальной сферы города.

После детального обсуждения актуальных вопросов развития деятельности маслихатов, Спикер Сената обратила внимание участников мероприятия на ряд проблемных вопросов, требующих скорейшего решения: вопросы долевого строительства; обеспечение жильем социально-уязвимых слоев населения; улучшение городской инфраструктуры и другие.

Руководитель верхней палаты призвала депутатов маслихатов активней участовать в разработке законопроектов, предлагать свои замечания и предложения в период их реализации, а сенаторам – почаще общаться с депутатми маслихатов, чтобы знать реальные проблемы избирателей и оперативно решать их.