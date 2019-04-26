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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вооруженные силы Монголии будут сотрудничать с Восточным военным округом России

CA-NEWS (MNG) -  23-25 апреля в Москве прошла конференция по международной безопасности, в ходе которой министр обороны Монголии Нямаагиийн Энхболд провёл встречу с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, который выразил готовность поддержать сотрудничество восточного военного округа РФ с вооруженными силами Монголии, сообщает Монцамэ.

Шойгу подтвердил, что в ближайшее время Монголию с визитом посетит командующий восточного военного округа генерал-лейтенант Генадий Жидко. Он также сообщил, что российская сторона работает над продлением на длительный период срока действия межправительственного соглашения об оказании военно-технической безвозмездной помощи Монголии.

Энхболд в свою очередь, отметил успешную реализацию работ по реконструкции села Халхгол района Дорнод при поддержке российской стороны и выразил надежду на участие президента РФ В.В.Путина в праздновании юбилея.

В рамках конференции состоялся обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, совершенствования системы контроля над вооружениями, ситуации на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Наряду с традиционными пленарными заседаниями и дискуссионными секциями были организованы «круглые столы», специальные секционные заседания.

В этом году в форуме приняли участие более 1000 делегатов из 111 государств мира и семи международных организаций.

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