Уроженец Таджикистана лишен гражданства России

CA-NEWS (TJ) - В Хабаровске лишили российского паспорта уроженца Таджикистана, который предоставил в органы миграционного контроля в Якутии заведомо ложные сведения при подаче заявления на вступление в гражданство РФ. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Факт предоставления заведомо ложных сведений выявлен ФСБ по Якутии.

Центральный районный суд Хабаровска лишил мужчину российского гражданства. Подсудимый не согласился с заключением и подал апелляционную жалобу. Но суд высшей инстанции оставил решение суда в силе.

Ранее выходец из Таджикистана был осужден за участие в деятельности международной террористической организации.