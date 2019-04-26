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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уроженец Таджикистана лишен гражданства России

CA-NEWS (TJ) -  В Хабаровске лишили российского паспорта уроженца Таджикистана, который предоставил в органы миграционного контроля в Якутии заведомо ложные сведения при подаче заявления на вступление в гражданство РФ. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Факт предоставления заведомо ложных сведений выявлен ФСБ по Якутии.

Центральный районный суд Хабаровска лишил мужчину российского гражданства. Подсудимый не согласился с заключением и подал апелляционную жалобу. Но суд высшей инстанции оставил решение суда в силе.

Ранее выходец из Таджикистана был осужден за участие в деятельности международной террористической организации.

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