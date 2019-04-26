При взрыве бытового газа в Туркменистане скончались два человека

CA-NEWS (TM) - В результате взрыва бытового газа в частном доме в селе Мекан Марыйского велаята скончались мужчина и женщина, их четверо детей находятся в тяжелом состоянии. Трагедия произошла неделю назад, сообщает Хроники Туркменистана.



По версии следствия, ночью в печи по неизвестной причине погас огонь, а газ продолжал поступать, что привело к взрыву, после которого возник пожар.

Соседи вытащили людей из дома и вызвали пожарных. Вся семья получила серьезные ожоги. Спустя несколько дней скончались мужчина и женщина, которым было по 35 лет. Четверо детей, старший из которых учится в 8 классе, а младшему – четыре года, находятся в тяжелом состоянии.

Односельчане собирают деньги для оказания помощи детям. Когда стало известно, что пострадавшим необходимо переливание крови, в больницу пришли десятки человек, чтобы сдать кровь.