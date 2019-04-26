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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с 2021 года начнут внедрять систему обязательного медстрахования

CA-NEWS (UZ) -  Система обязательного медицинского образования (ОМС) начнет внедряться в Узбекистане с 2021 года, сообщает правительство РУз 26 апреля на официальном портале.

В настоящее время в республике совместно с приглашенными представителями Всемирной организации здравоохранения — консультантами из Латвии, Испании, Великобритании, Швеции и Республики Корея — идет обсуждение реформ финансирования здравоохранения Узбекистана. Сообщается, что в обсуждении принимают участие также представители международной финансовой структуры.

В 2019 году планируется разработать правовые основы системы ОМС. Ведется работа с целью определить объемы гарантированной государством бесплатной медицинской помощи, разработке системы оплаты медицинских услуг за «пролеченный случай». Также обновлению подлежат механизмы подушевого финансирования. В 2021 году начнется внедрение системы ОМС, начиная с крупных организаций.

Программа реформирования системы здравоохранения определена в Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019–2025 годы. Указывается, что реформировать финансирование здравоохранения необходимо для «обеспечения равного доступа к медицинскому обслуживанию и финансовой защите населения, а также справедливого распределения ресурсов».

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