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  26 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер нижней палаты парламента Таджикистана обвинил Антимонопольную службу во «взбудораживании таджикского общества»

CA-NEWS (TJ) -  Сегодня, 26 апреля спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров заявил, что антимонопольная служба своим необдуманным решением о поднятии тарифов для пользователей интернета взбудоражила население страны, передает Asia-Plus.

По словам спикера, антимонопольная служба в течение одного месяца сделала Таджикистан «главным героем» СМИ мира и подвела главу государства. "Министерствам и ведомствам страны, прежде чем поднимать цены на те или иные услуги, «особенно социального сектора» стоит задуматься", - сказал он.

«Когда Таджикистан станет развитым и богатым, его население будет жить без проблем, тогда можно бесконечно поднимать цены, сейчас этого мы не можем позволить себе», - заявил спикер.

Ранее антимонопольная служба Таджикистана инициировала повышение цен на интернет в Таджикистане, согласно которой с 18 апреля для всех сотовых операторов Таджикистана была введена линейка единых тарифов на мобильные услуги.

Цена одного гигабайта интернета должна была подняться до 63 сомони против 30-35 сомони прежних.

Население и гражданское общество, а также эксперты и специалисты сферы говорили о неправильности этого распоряжения, однако специалисты антимонопольной службы оправдывали его заботой о зрении населения и воспитании молодого поколения.

Дело дошло до активных действий - сбора подписей против распоряжения с просьбой вмешаться в вопрос президенту страны. Но еще до того как обращение было отослано, глава государства Эмомали Рахмон отменил подорожание тарифов.

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