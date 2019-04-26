Касым-Жомарт Токаев рассказал о первой встрече с Нурсултаном Назарбаевым (видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о первой встрече с Нурсултаном Назарбаевым, передает Tengrinews.kz.

По его словам, это произошло в 1985 году в Пекине.

"Мне посчастливилось поговорить с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, который находился с официальным визитом, как член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, в Пекине. Хочу отметить, что он приехал в Пекин за четыре года до знаменитого визита Горбачева, где была объявлена нормализация отношений между Союзом и Китаем. То есть Нурсултан Абишевич Назарбаев принял непосредственное участие в нормализации отношений между двумя крупными социалистическими, на тот период времени, ядерными державами", - поделился воспоминаниями Токаев.

Следующая встреча произошла в 1992 году в Москве.

"Он буквально сказал словами из знаменитого стихотворения: "Бери шинель, пошли домой". Вот так началась моя карьера, о которой вы хорошо все знаете. В какой-то период времени мне было доверено возглавлять правительство - с Даниалом Кенжетаевичем (Ахметовым) работали 2,5 года. Действительно, в тот период времени мы достигли рекордного показателя -13,5 процента экономического роста. Между прочим, этот рекорд до сих пор не перекрыт ни одним правительством. И в те годы темп роста обрабатывающей отрасли промышленности впервые превысил темп роста добывающих отраслей индустрии Казахстана - тоже такой интересный показатель. Мы реализовали программу обустройства городов, развернули программу импортозамещения. А время было тяжелое, когда мы заступили на вахту в правительстве. Цена на нефть была 10 долларов. Тяжело было, денег не было. Буквально за 2 миллиарда тенге в Парламенте разворачивались такие баталии, стояли насмерть, поскольку каждую копейку экономили", - рассказал Токаев.

После этого он дал поручения правительству.

"Поэтому я правительству говорю: сейчас нам надо полностью переформировать бюджет. Жить надо по средствам, надо копить деньги. Конъюнктура складывается в нашу сторону. Цена на нефть стала 70 долларов. Но надеяться только на энергоресурсы сейчас ни в коем случае нельзя. Нужно тратить деньги по уму, абсолютно рационально, не распыляя средства. Это первое поручение правительству. И второе состоит в том, что нужно заниматься диверсификацией, развитием малого и среднего бизнеса. Пока у нас здесь результаты не такие уж хорошие",- сказал Токаев.