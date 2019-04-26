Авиасообщение Душанбе-Хорог не функционирует из-за финансовых проблем «Таджик Эйр», - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Выполнение авиарейса Душанбе-Хорог в настоящее время невозможно, поскольку авиакомпания «Таджик Эйр» не функционирует из-за финансовых проблем. Другая отечественная авиакомпания – «Сомон Эйр» не располагает соответствующими для полета в Хорог самолетами. Об этом сообщил заместитель директора агентства гражданской авиации при правительстве РТ Азиз Набизода, передает АП.

Он подчеркнул, что в горной местности ГБАО визуальные полеты может осуществить только малая авиация, а «Сомон Эйр» на данный момент имеет только шесть самолетов «Боинга».

Набизода также отметил, что соответствующее разрешение имеет самолет АН-28 авиакомпании «Таджик Эйр», которая с началом нынешнего года приостановила свою деятельность из-за финансовых затруднений. На данный момент работы по улучшению финансового положения государственного авиаперевозчика продолжаются, как со стороны самой авиакомпании, так и со стороны авиационных властей страны.

«При нахождении средств деятельность авиакомпании «Таджик Эйр» постепенно будет налажена», - добавил он.

«Таджик Эйр» приостановил свою основную деятельность в начале этого года, отправив своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

В начале апреля в отношении генерального директора авиакомпании Хайрулло Рахимова было возбуждено уголовное дело: ему инкриминируется злоупотребление служебным положением, присвоение денежных средств авиакомпании и приписки.

Новым генеральным директором авиакомпании был назначен Дилшод Исматуллозода.