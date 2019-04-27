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  27 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На месте нового взрыва на Шри-Ланке обнаружены 15 тел
Предыстория: На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

CA-NEWS (CA) -  На месте взорвавшегося дома на востоке Шри-Ланки обнаружены тела 15 человек, в том числе шести детей. Об этом 26 апреля, сообщил местный портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции.

26 апреля в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова.

"Всего 15 тел, включая шесть мужских, три женских и шесть детских, найдены во взорвавшемся доме в Сейнтамаруту", − говорится в сообщении портала.

За последние сутки полиция арестовала 20 подозреваемых в совершении терактов и ранее были обезврежены несколько заминированных транспортных средств.

По данным минздрава страны в результате серии терактов 21 апреля погибли 250 человек.

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