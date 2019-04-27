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  27 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Китай согласовали ветсертификат на экспорт говядины и баранины

CA-NEWS (KZ) -  Министерство сельского хозяйства Казахстана и главное таможенное управление (ГТУ) КНР в рамках второго форума "Один пояс - один путь" в Пекине в пятницу согласовали ветеринарный сертификат на экспорт из Казахстана в Китай мяса и мясной продукции, сообщила пресс-служба МСХ РК.

"Данный ветеринарный сертификат включает требования по говядине и баранине, предъявляемые китайской стороной при импорте мяса и мясной продукции", - уточняется в сообщении.

Ранее ветеринарные инспекторы ГТУ КНР проинспектировали на соответствие китайским требованиям мясоперерабатывающие предприятия Казахстана, производящие говядину и мясную продукцию. Ожидается включение еще четырех казахстанских предприятий в реестр предприятий, имеющих право поставлять мясную продукцию в КНР, отметили в министерстве сельского хозяйства.

В прошлом году был согласован протокол по ветеринарным требованиям, предъявляемым к говядине, экспортируемой из Казахстана в Китай. По данным ведомства, на сегодняшний день пять казахстанских предприятий включены в реестр предприятий, имеющих право поставлять продукцию в КНР и экспортировать баранину на китайский рынок.

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