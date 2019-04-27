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  27 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербург не пустили 20 тонн редиса и капусты из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Петербург запретили ввоз крупной партии свежих овощей из Узбекистана. Об этом сообщает 26 апреля пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Овощи находятся на складе временного хранения в поселке Шушары. Запрет был наложен из-за того, что на овощах отсутствовала маркировка и наименовании продукции. Поэтому почти 21 тонна белокочанной и цветной капусты и редиса запрещены для ввоза в Петербург.

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